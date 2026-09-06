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मेदांता के सामने शहीद पथ पर बस में लगी आग, दो गाड़ियां आग बुझाने में जुटीं

Sun, 06 Sep 2026 01:33 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:33 AM IST
Bus catches fire on Shaheed Path, opposite Medanta
मेदांता के सामने शहीद पथ पर बस में आग लग गई। दो गाड़ियां आग बुझाने में जुटीं। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है।
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