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मेदांता के सामने शहीद पथ पर बस में लगी आग, दो गाड़ियां आग बुझाने में जुटीं

लखनऊ ब्यूरो

Updated Sun, 06 Sep 2026 01:33 AM IST Updated Sun, 06 Sep 2026 01:33 AM IST







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मेदांता के सामने शहीद पथ पर बस में आग लग गई। दो गाड़ियां आग बुझाने में जुटीं। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है।

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