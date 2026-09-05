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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Barabanki News ›   4.5 quintals of firecrackers seized during police and administrative raid in Barabanki

बाराबंकी: घर में चल रहा था बारूद का धंधा, पुलिस-प्रशासन का छापा; 4.5 क्विंटल आतिशबाजी बरामद

Sat, 05 Sep 2026 11:12 PM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला नेटवर्क, बाराबंकी
अमर उजाला नेटवर्क, बाराबंकी Published by: Bhupendra Singh Updated Sat, 05 Sep 2026 11:12 PM IST
सार

बाराबंकी में एक घर में बारूद का धंधा चल रहा था। पुलिस-प्रशासन की टीम ने छापा मारा तो 4.5 क्विंटल आतिशबाजी बरामद हुई। आगे पढ़ें पूरी खबर...

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4.5 quintals of firecrackers seized during police and administrative raid in Barabanki
छापेमारी में 4.5 क्विंटल आतिशबाजी बरामद। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी।

विस्तार
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यूपी के बाराबंकी में शनिवार देर शाम मोहम्मदपुर खाला कस्बा के मनिहारन टोला में एक घर में अवैध रूप से पटाखा बनाने और आतिशबाजी के भंडारण का पुलिस-प्रशासन ने खुलासा किया। 

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तहसीलदार फतेहपुर वैशाली अहलावत के नेतृत्व में पुलिस ने रफीक के घर छापा मारा। यहां से भारी मात्रा में गोला-तमाशा, तैयार पटाखे और आतिशबाजी बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बरामद हुई। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने महिलाओं समेत कुछ लोगों को हिरासत में लिया है।
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सीओ जगत कनौजिया ने बताया कि करीब 4.5 क्विंटल आतिशबाजी मिली है। रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। 

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