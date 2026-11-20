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लखनऊ के लोहिया पार्क में 'देशज' कार्यक्रम में बंगाल के कलाकारों ने दी प्रस्तुति

Bhupendra Singh

Updated Fri, 20 Nov 2026 08:24 PM IST Updated Fri, 20 Nov 2026 08:24 PM IST







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लखनऊ के गोमतीनगर स्थित राम मनोहर लोहिया पार्क में सोन चिरैया संस्था की ओर से आयोजित दो दिवसीय 'देशज' कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। यह कार्यक्रम लोक कलाओं, परंपराओं और संस्कृतियों को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। ... और पढ़ें

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