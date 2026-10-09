{"_id":"6ac88f7be0b5045eb602be26","slug":"video-amara-ujal-blda-2026-avanasha-avasatha-na-btaya-ka-kana-sa-shahara-bna-sakata-ha-yapa-ka-agal-naeda-2026-10-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"अमर उजाला बिल्ड 2026: अवनीश अवस्थी ने बताया कि कौन सा शहर बन सकता है यूपी का अगला नोएडा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला बिल्ड 2026: अवनीश अवस्थी ने बताया कि कौन सा शहर बन सकता है यूपी का अगला नोएडा

रोहित मिश्र

Updated Fri, 09 Oct 2026 12:23 PM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 12:23 PM IST

अमर उजाला बिल्ड 2026: अवनीश अवस्थी ने बताया कि कौन सा शहर बन सकता है यूपी का अगला नोएडा

विज्ञापन