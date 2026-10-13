{"_id":"6ace1cf776f32a58ce0b8589","slug":"video-woman-jumps-into-drain-to-save-goats-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"सांबा में बारिश का कहर: बकरियों को बचाने नाले में कूदी महिला, 20 से ज्यादा बकरियां बहीं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सांबा के सुम्ब ब्लॉक के डाकी क्षेत्र में बारिश के दौरान नाले के तेज बहाव में 20 से 25 बकरियां बह गईं। उन्हें बचाने के लिए पानी में कूदी महिला घायल हो गई, जिसे स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे में परिवार को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। प्रभावित परिवार ने प्रशासन से नुकसान का आकलन कर बकरियों के लिए उचित मुआवजा देने की मांग की है।

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