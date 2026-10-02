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जम्मू: सांबा में लाखों की चोरी से हड़कंप, रात के अंधेरे में नोटों के हार और नकदी लेकर फरार हुए चोर

Nikita Gupta

Updated Fri, 02 Oct 2026 05:37 PM IST Updated Fri, 02 Oct 2026 05:37 PM IST







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सांबा में रात के अंधेरे का फायदा उठाकर चोर लाखों रुपये के नोटों के हार और नकदी लेकर फरार हो गए, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी हुआ सामान बरामद करने की मांग की है। ... और पढ़ें

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