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जम्मू: सांबा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाई गांधी जयंती, बापू को पुष्पांजलि अर्पित कर किया नमन

Nikita Gupta

Updated Fri, 02 Oct 2026 05:36 PM IST Updated Fri, 02 Oct 2026 05:36 PM IST







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सांबा में गांधी जयंती के अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता के सत्य और अहिंसा के संदेश को याद किया। ... और पढ़ें

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