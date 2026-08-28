{"_id":"6a916eca7874ea8c5c06ef3d","slug":"video-school-children-and-locals-tie-rakhis-to-soldiers-2026-08-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"J&K: सरहद पर भावुक हुआ माहौल, स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों ने जवानों को बांधी राखियां","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रक्षाबंधन के पावन अवसर पर सांबा सेक्टर की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर देश की रक्षा में तैनात बीएसएफ जवानों के साथ स्थानीय लोगों और स्कूली बच्चों ने पर्व मनाया। बच्चों और लोगों ने जवानों की कलाइयों पर राखियां बांधकर उनके प्रति सम्मान, स्नेह और अपनापन जताया। इस दौरान भावुक माहौल देखने को मिला और जवानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनके सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने की कामना की गई।

... और पढ़ें