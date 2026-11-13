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कुलगाम हमला: आतंकी नेटवर्क खंगालने में जुटीं एजेंसियां, 500 संदिग्ध हिरासत में; तीसरे दिन भी तलाशी अभियान

Fri, 13 Nov 2026 02:51 PM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: Sharukh Khan Updated Fri, 13 Nov 2026 02:51 PM IST
सार

कुलगाम हमले के बाद एजेंसियां आतंकी नेटवर्क को खंगालने में जुटीं हैं। 500 से अधिक संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। हमले की जांच में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की टीम भी शामिल हो गई है। सीआरपीएफ चौकी पर हमले के तीसरे दिन भी तलाशी अभियान जारी है। 

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Kulgam CRPF Attack: Over 500 Suspects Detained as Agencies Hunt Terror Network and Local Aides
कुलगाम में आतंकी हमले के बाद अलर्ट जवान - फोटो : पीटीआई

विस्तार
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दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में बुधवार को सीआरपीएफ नाके पर आतंकी हमला हुआ। सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों के नेटवर्क और उनके स्थानीय मददगारों की तलाश तेज कर दी है। पुलिस ने इस हमले के सिलसिले में करीब 500 संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है।
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शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन भी कुलगाम के विभिन्न इलाकों में तलाशी अभियान जारी रहा। सुरक्षा बलों ने कई स्थानों पर नाकेबंदी कर बख्तरबंद वाहन तैनात किए हैं। जांच एजेंसियां सक्रिय आतंकी मॉड्यूल, स्थानीय मददगार और आतंकियों के भागने के रास्तों का पता लगाने में जुटी हैं। 
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हमला बुधवार दोपहर करीब 2:15 बजे अखरान इलाके में हुआ था। आतंकियों ने मीर बाजार के पास सीआरपीएफ की चौकी को निशाना बनाया था। हमले में सीआरपीएफ की 46वीं बटालियन के तीन जवान घायल हुए थे। इनमें एक हेड कांस्टेबल की हालत गंभीर बनी हुई है। आतंकी घनी झाड़ियों की आड़ लेकर मौके से भाग निकले थे।
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एनआईए की जांच

हमले की जांच में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की टीम भी शामिल हो गई है। एनआईए टीम ने घटनास्थल का दौरा कर फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए। जांच एजेंसियां आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही हैं। इससे हमलावरों की आवाजाही और उनके भागने के रास्ते का पता लगाया जा सके।

 

शुरुआती जांच के तथ्य

शुरुआती जांच के अनुसार, हमलावर करीब 50 मीटर दूर दलदली क्षेत्र से पैदल चौकी तक पहुंचे थे। उन्होंने एके-47 से गोलियां चलाई थीं। घटनास्थल से एक मोटोरोला मोबाइल फोन और सिम कार्ड भी बरामद हुआ है। इसकी जांच की जा रही है।
 
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