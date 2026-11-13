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कश्मीर में भारी बर्फबारी, मुगल रोड दूसरे दिन भी बंद; बर्फ हटाने के लिए चलाया जा रहा अभियान

Vijay Singh Pundir

Updated Fri, 13 Nov 2026 02:49 PM IST Updated Fri, 13 Nov 2026 02:49 PM IST







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दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में स्थित पीर की गली में लगातार दो दिनों से बर्फबारी हो रही है। इस कारण मुगल रोड पर काफी बर्फ जमा हो गई है। सड़क से बर्फ हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके बाद सड़क को यातायात के लिए खोला जाएगा। अभी मुगल रोड को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ... और पढ़ें

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