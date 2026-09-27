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जम्मू: पौनी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नई नगर इकाई का गठन, बिशन दास अध्यक्ष और प्रदीप शर्मा बने नगर मंत्री

Nikita Gupta

Updated Sun, 27 Sep 2026 06:44 PM IST Updated Sun, 27 Sep 2026 06:44 PM IST







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पौनी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की नगर इकाई का गठन किया गया, जिसमें बिशन दास को नगर अध्यक्ष और प्रदीप शर्मा को नगर मंत्री बनाया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई और विद्यार्थियों से संगठन के माध्यम से राष्ट्रहित में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया गया। ... और पढ़ें

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