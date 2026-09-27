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जम्मू: डोडा आईटीआई में राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम, युवाओं को रोजगार के अवसरों की जानकारी

Nikita Gupta

Updated Sun, 27 Sep 2026 06:45 PM IST Updated Sun, 27 Sep 2026 06:45 PM IST







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डोडा के सरकारी आईटीआई में राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन डिप्टी कमिश्नर कृष्ण लाल ने किया। ... और पढ़ें

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