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Hindi News ›   Video ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   Naushera echoes with slogans of "Long live the Punjabi mother tongue

जम्मू-कश्मीर: पंजाबी मां बोली जिंदाबाद के नारों से गूंजा नौशेरा, स्कूलों में पंजाबी पढ़ाने की मांग

Tue, 06 Oct 2026 05:24 PM IST
Nikita Gupta
Nikita Gupta Nikita Gupta
Updated Tue, 06 Oct 2026 05:24 PM IST
Naushera echoes with slogans of "Long live the Punjabi mother tongue
नौशेरा में पंजाबी भाषा को स्कूलों में पढ़ाए जाने की मांग को लेकर गुरुद्वारा छठी पादशाही से रैली निकाली गई, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने पंजाबी मां बोली जिंदाबाद और साडा हक एथे रख के नारे लगाए। रैली के बाद प्रदर्शनकारियों ने एडीसी कार्यालय पहुंचकर उपराज्यपाल और केंद्र सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा तथा पंजाबी भाषा की पढ़ाई जारी रखने की मांग की।
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