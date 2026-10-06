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जम्मू-कश्मीर: पंजाबी मां बोली जिंदाबाद के नारों से गूंजा नौशेरा, स्कूलों में पंजाबी पढ़ाने की मांग

Nikita Gupta

Updated Tue, 06 Oct 2026 05:24 PM IST Updated Tue, 06 Oct 2026 05:24 PM IST







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नौशेरा में पंजाबी भाषा को स्कूलों में पढ़ाए जाने की मांग को लेकर गुरुद्वारा छठी पादशाही से रैली निकाली गई, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने पंजाबी मां बोली जिंदाबाद और साडा हक एथे रख के नारे लगाए। रैली के बाद प्रदर्शनकारियों ने एडीसी कार्यालय पहुंचकर उपराज्यपाल और केंद्र सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा तथा पंजाबी भाषा की पढ़ाई जारी रखने की मांग की। ... और पढ़ें

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