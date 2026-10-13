{"_id":"6ace1ce9d5b5aeee170ffaf4","slug":"video-mini-bus-overturns-in-sambas-chaladian-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू: सांबा के चलाडियां में पलटी मिनी बस, पांच घायल; एक की हालत गंभीर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जम्मू: सांबा के चलाडियां में पलटी मिनी बस, पांच घायल; एक की हालत गंभीर

Nikita Gupta

Updated Tue, 13 Oct 2026 05:28 PM IST Updated Tue, 13 Oct 2026 05:28 PM IST







Link Copied



सांबा के चलाडियां क्षेत्र में मिनी बस पलटने से पांच लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल सांबा पहुंचाया गया, जहां चार का उपचार जारी है, जबकि एक की गंभीर हालत को देखते हुए एम्स रेफर किया गया। ... और पढ़ें

विज्ञापन