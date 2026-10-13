जम्मू-कश्मीर: खड़ा मदाना स्कूल को मिलेगी नई इमारत, 4.75 करोड़ से बनेगा अतिरिक्त भवन

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विधायक चंद्र प्रकाश गंगा ने खड़ा मदाना स्कूल में 4.75 करोड़ की लागत से बनने वाले अतिरिक्त भवन की आधारशिला रखी। इस दौरान युवाओं ने खेल मैदान के लिए जगह कम होने की चिंता जताई, जिस पर विधायक ने अधिकारियों को समाधान तलाशने के निर्देश दिए। विधायक ने पढ़ाई के साथ खेल सुविधाओं को बनाए रखने पर जोर दिया, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक माहौल के साथ खेल के अवसर भी मिल सकें।

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