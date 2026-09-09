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जम्मू: रियासी में एनएचएम कर्मियों का हल्ला बोल, जिला अस्पताल परिसर में प्रदर्शन

Nikita Gupta

Updated Wed, 09 Sep 2026 06:25 PM IST Updated Wed, 09 Sep 2026 06:25 PM IST







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रियासी में नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जिला अस्पताल परिसर में धरना-प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों की हड़ताल के कारण जिला अस्पताल की ओपीडी में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित रहीं, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ... और पढ़ें

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