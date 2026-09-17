माता वैष्णो देवी यात्रा: अर्धकुंवारी-हिमकोटी पैदल यात्रा मार्ग खुला, आज से बैटरी कार सेवा मिलने की भी उम्मीद

पिछले दिनों भारी बारिश से क्षतिग्रस्त अर्धकुंवारी-हिमकोटी मार्ग आखिरकार दुरुस्त कर लिया गया है। बुधवार सुबह करीब सात बजे इस मार्ग को श्रद्धालुओं की पैदल आवाजाही के लिए फिर से खोल दिया गया। इससे भवन की ओर जाने वाले मां वैष्णो देवी के भक्तों ने राहत की सांस ली। हालांकि, बुधवार को बैटरी कार सेवा स्थगित रही। सूत्रों के अनुसार वीरवार से इस पर बैटरी कार सेवा भी श्रद्धालुओं को मिलने लगेगी।

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गौरतलब है कि आठ सितंबर को हुई भारी बारिश के कारण मार्ग का एक हिस्सा धंस गया था। इसके बाद श्राइन बोर्ड के इंजीनियरिंग विभाग ने दिन-रात युद्धस्तर पर मरम्मत कार्य कर इसे ठीक किया। बुधवार शाम पांच बजे तक करीब 14,800 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराकर यात्रा शुरू की। फिलहाल सभी मार्ग सुरक्षित और सुगम हैं।