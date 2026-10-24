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जम्मू: एवरग्रीन पब्लिक स्कूल में स्वास्थ्य शिविर, डॉक्टरों ने बच्चों की जांच

Nikita Gupta

Updated Sat, 24 Oct 2026 05:12 PM IST Updated Sat, 24 Oct 2026 05:12 PM IST







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चिनैनी कस्बे के एवरग्रीन पब्लिक स्कूल में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टरों ने बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की। इस पहल का उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनकी सेहत का ध्यान रखना है। ... और पढ़ें

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