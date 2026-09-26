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जम्मू: अनंत चतुर्दशी पर नौशेरा में गूंजा गणपति बप्पा मोरया, मनावर तवी में हुआ विसर्जन

Nikita Gupta

Updated Sat, 26 Sep 2026 02:14 PM IST Updated Sat, 26 Sep 2026 02:14 PM IST







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अनंत चतुर्दशी के अवसर पर नौशेरा में श्रद्धालुओं ने गणपति भगवान की मूर्ति की भव्य विसर्जन यात्रा निकाली। भक्ति और उत्साह के बीच गणेश प्रतिमा का मनावर तवी में विधिवत विसर्जन किया गया। ... और पढ़ें

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