जम्मू-कश्मीर: महिलाओं ने थामा ईवी का स्टेयरिंग, जम्मू से श्रीनगर निकली ग्रीन टूरिज्म रैली

संयुक्त निदेशक पर्यटन ऐजाज कासिर मलिक ने कहा कि रैली के जरिये जम्मू-कश्मीर के विभिन्न पर्यटन स्थलों को लोगों के सामने लाने का अवसर मिलेगा। फिक्की फ्लो जेकेएल की चेयरपर्सन वर्षा बंसल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता को सुरक्षित रखना सभी की जिम्मेदारी है।



निदेशक उद्योग एवं वाणिज्य अरुण मन्हास ने कहा कि ऐसी पहल से स्वच्छ परिवहन और टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम में डॉ. कुंवरानी रितु सिंह, वरुणा आनंद, फिक्की फ्लो जेकेएल की रुपिका सहाय, सोना मेहता और तनिशा पल्लन सहित अन्य सदस्य मौजूद रहीं।



श्रीनगर में समापन कार्यक्रम में एलजी होंगे मुख्य अतिथि

रैली का समापन 26 सितंबर को श्रीनगर के एसकेआईसीसी में होगा। इस दौरान सूफी संगीत कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके माध्यम से जम्मू-कश्मीर पुलिस के बलिदानी जवानों के बच्चों की शिक्षा और भविष्य के लिए सहयोग भी किया जाएगा। फिक्की फ्लो जेकेएल की चेयरपर्सन वर्षा बंसल ने बताया कि समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होंगे।