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कठुआ: गांधी जयंती पर स्वच्छता का संदेश, आर्मी पब्लिक स्कूल जंग्लोट के छात्रों ने निकाली जागरूकता रैली

Nikita Gupta

Updated Fri, 02 Oct 2026 01:49 PM IST Updated Fri, 02 Oct 2026 01:49 PM IST







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आर्मी पब्लिक स्कूल जंग्लोट में गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वच्छता शपथ और जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। एनसीसी कैडेट्स, स्काउट्स-गाइड्स और छात्रों ने रैली व नुक्कड़ नाटक के जरिए स्वच्छता, जिम्मेदार कचरा निपटान और नागरिक जिम्मेदारी का संदेश दिया। ... और पढ़ें

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