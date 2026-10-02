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जम्मू-कश्मीर: बांदीपोरा में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और एसआईआर रोकने की मांग

Nikita Gupta

Updated Fri, 02 Oct 2026 02:16 PM IST Updated Fri, 02 Oct 2026 02:16 PM IST







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बांदीपोरा में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (एसआईआर) को रोकने की मांग की। जिला कांग्रेस अध्यक्ष शेख फारूक हबीब ने चुनाव आयोग के कामकाज और मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया को लेकर पार्टी की चिंताएं सामने रखीं। ... और पढ़ें

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