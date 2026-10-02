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जम्मू: सांबा में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, एसाआईआर प्रक्रिया और मतदाता सूची में बदलाव पर उठाए सवाल

Nikita Gupta

Updated Fri, 02 Oct 2026 02:15 PM IST Updated Fri, 02 Oct 2026 02:15 PM IST







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सांबा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसाआईआर प्रक्रिया और मतदाता सूची में कथित बदलावों को लेकर सवाल उठाए। कांग्रेस नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए मतदाता सूची संशोधन की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की। ... और पढ़ें

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