{"_id":"6abf6f34f1cb422b1601bcaa","slug":"video-district-administration-kishtwar-under-the-swachhata-hi-seva-2026-campaign-2026-10-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू: चौगान मैदान में गूंजा स्वच्छता का संदेश, किश्तवाड़ में अधिकारियों ने किया एक घंटे का श्रमदान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जम्मू: चौगान मैदान में गूंजा स्वच्छता का संदेश, किश्तवाड़ में अधिकारियों ने किया एक घंटे का श्रमदान

Nikita Gupta

Updated Fri, 02 Oct 2026 02:15 PM IST Updated Fri, 02 Oct 2026 02:15 PM IST







Link Copied



स्वच्छता ही सेवा-2026 के तहत किश्तवाड़ के ऐतिहासिक चौगान मैदान में एक दिन, एक घंटा, एक साथ अभियान के तहत बड़े स्तर पर श्रमदान किया गया। ... और पढ़ें

विज्ञापन