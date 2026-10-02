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जम्मू: नौशेरा के न्यू नेशनल पब्लिक स्कूल में गांधी जयंती पर चला स्वच्छता अभियान

Nikita Gupta

Updated Fri, 02 Oct 2026 02:15 PM IST Updated Fri, 02 Oct 2026 02:15 PM IST

नौशेरा के न्यू नेशनल पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने सफाई करते हुए स्वच्छता के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक किया और साफ-सफाई का संदेश दिया। ... और पढ़ें

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