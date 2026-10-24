{"_id":"6adc99a9d37febc3550b7794","slug":"video-administration-on-alert-for-diwali-2026-10-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू: दीपावली को लेकर प्रशासन अलर्ट, चिनैनी में अधिकारियों और गणमान्य लोगों की बैठक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जम्मू: दीपावली को लेकर प्रशासन अलर्ट, चिनैनी में अधिकारियों और गणमान्य लोगों की बैठक

Nikita Gupta

Updated Sat, 24 Oct 2026 05:12 PM IST Updated Sat, 24 Oct 2026 05:12 PM IST







Link Copied



चिनैनी के एसडीएम कार्यालय में दीपावली की तैयारियों को लेकर अधिकारियों और गणमान्य लोगों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में लोगों के सुझावों पर चर्चा की गई और एसडीएम डॉ. रंजीत सिंह कोतवाल ने अधिकारियों को त्योहार के दौरान बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ... और पढ़ें

विज्ञापन