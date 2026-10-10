{"_id":"6aca266bae4d11fa1a0eca8f","slug":"video-the-department-of-wildlife-protection-jammu-and-kashmir-has-restricted-photography-2026-10-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"पुलवामा: पंपोर वेटलैंड्स में परिंदों की सुरक्षा के लिए सख्ती, फोटोग्राफी और ड्रोन उड़ाने पर रोक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पुलवामा: पंपोर वेटलैंड्स में परिंदों की सुरक्षा के लिए सख्ती, फोटोग्राफी और ड्रोन उड़ाने पर रोक

Nikita Gupta

Updated Sat, 10 Oct 2026 05:20 PM IST Updated Sat, 10 Oct 2026 05:20 PM IST







Link Copied



प्रवासी पक्षियों के मौसमी आगमन से पहले जम्मू-कश्मीर वन्यजीव संरक्षण विभाग ने पंपोर वेटलैंड्स में फोटोग्राफी, बर्डवॉचिंग, वीडियोग्राफी और ड्रोन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। ... और पढ़ें

विज्ञापन