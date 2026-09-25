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Hindi News ›   Video ›   Jammu and Kashmir ›   Students, Volunteers Mark Pandit Deendayal Upadhyaya Jayanti in Bandipora

जम्मू-कश्मीर: बांदीपोरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर छात्रों ने निकाली जागरूकता रैली

Fri, 25 Sep 2026 05:15 PM IST
Nikita Gupta
Nikita Gupta Nikita Gupta
Updated Fri, 25 Sep 2026 05:15 PM IST
Students, Volunteers Mark Pandit Deendayal Upadhyaya Jayanti in Bandipora
बांदीपोरा के सरकारी बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल, नदीहाल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के आयोजन में स्थानीय छात्रों और स्वयंसेवकों ने रैली निकालकर विभिन्न जागरूकता गतिविधियों में भाग लिया।
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