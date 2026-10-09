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जम्मू-कश्मीर: शोपियां में तेज हवाओं का कहर, पेड़ गिरने से गोशाला का हिस्सा क्षतिग्रस्त

Nikita Gupta

Updated Fri, 09 Oct 2026 04:57 PM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 04:57 PM IST







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दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के केलर स्थित शालिबंजर मुजापथरी में रातभर चली तेज हवाओं के कारण एक पेड़ गिर गया, जिससे नजीर अहमद गोर्सी की गोशाला का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ और न ही किसी की जान गई। ... और पढ़ें

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