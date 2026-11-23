श्रद्धालुओं को सुरक्षित आवागमन के लिए ये निर्माण जरूरी

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के जरिए किसी नए निर्माण कार्य के किए जाने के दावों को खारिज करते हुए बीआरओ ने बताया कि पिछली अमरनाथ यात्रा के अनुभवों और श्रद्धालुओं के लिए चौड़े मार्ग की आवश्यकता को देखते हुए यह कार्य शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यात्रा मार्ग के संवेदनशील और खतरनाक हिस्सों को स्थिर करना और भीड़भाड़ को कम करने के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार रास्तों को चौड़ा करना है, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित आवागमन मिल सके।