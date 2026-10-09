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जम्मू-कश्मीर: सड़क को तरसा जरापाटी गांव, इलाज और शिक्षा के लिए भी ग्रामीणों को उठानी पड़ रही परेशानी
गांदरबल के कंगन तहसील के जरापाटी गांव में सड़क संपर्क की कमी के कारण ग्रामीणों को आवाजाही स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा तक पहुंचने में परेशानी हो रही है। विधायक मियां मेहर अली के अनुसार क्षेत्र में सड़क सुविधा बेहतर बनाने के लिए सीआरएफ नाबार्ड या पीएमजीएसवाई के तहत 35 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजना का प्रस्ताव भेजा गया है।
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