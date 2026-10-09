यात्रीगण कृपया ध्यान दें: जम्मू से दिल्ली जाने वाली चार ट्रेनें रद्द, राजधानी एक्सप्रेस भी नहीं चलेगी

रेलवे अधिकारियों के अनुसार रद्द की गई ट्रेनों में ट्रेन नंबर 12446, 04082 और 22462 शामिल हैं। ये तीनों ट्रेनें कटड़ा से नई दिल्ली के बीच चलती हैं। इसके अलावा ट्रेन नंबर 12426 राजधानी एक्सप्रेस भी रद्द रहेगी, जो जम्मू तवी से नई दिल्ली के लिए रवाना होती है।



निर्धारित समय के अनुसार कटड़ा से चलने वाली इन ट्रेनों के रवाना होने का समय शाम 7:50 बजे, रात 9 बजे और 11:25 बजे था। वहीं, राजधानी एक्सप्रेस रात 9:25 बजे जम्मू तवी से रवाना होने वाली थी।



रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा की योजना ट्रेन की स्थिति की पुष्टि करने के बाद ही बनाएं। यात्रियों की सहायता के लिए प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए हैं। इसके साथ ही सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली के जरिए भी जानकारी दी जा रही है।



जम्मू डिवीजन के जनसंपर्क निरीक्षक राघवेंद्र सिंह ने बताया कि यात्री रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 या नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम (एनटीईएस) ऐप के माध्यम से ट्रेनों की स्थिति की जानकारी ले सकते हैं।