श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में जीसीसी स्थापित करें कंपनियां, सीएम उमर अब्दुल्ला ने निवेशकों को दिया न्योता

उमर अब्दुल्ला शुक्रवार को आईआईएम जम्मू की ओर से जम्मू-कश्मीर सरकार और नैसकॉम के सहयोग से आयोजित दो दिवसीय जम्मू-कश्मीर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स समिट-2026 को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना सरकार की प्राथमिकता है और इसकी सफलता को केवल शुरुआत में स्थापित होने वाले केंद्रों की संख्या से नहीं मापा जाना चाहिए। सबसे जरूरी है कि निवेश की एक स्थायी प्रक्रिया शुरू हो।



शांति और स्थिरता से बदलेगा निवेश का माहौल

मुख्यमंत्री ने वर्ष 2002 से 2005 के बीच श्रीनगर में आयोजित एक निवेश कार्यक्रम का जिक्र करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद और इंफोसिस के संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति के बीच हुई बातचीत को याद किया। उन्होंने बताया कि उस समय नारायण मूर्ति ने निवेश के लिए क्षेत्र में शांति और स्थिरता को जरूरी बताया था।



उमर ने कहा कि अब जम्मू-कश्मीर में शांति के दौर को दिनों या हफ्तों में नहीं, बल्कि वर्षों के आधार पर देखा जा सकता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बेहतर माहौल से कंपनियां यहां निवेश के लिए आगे आएंगी।



दूसरे शहरों के अनुभवों से सीखने पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर जीसीसी क्षेत्र में देर से प्रवेश कर रहा है लेकिन इसे नुकसान के बजाय अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। दूसरे क्षेत्रों के अनुभवों से सीखकर यहां निवेश की संभावनाओं को बेहतर बनाया जा सकता है।



उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर फिलहाल हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे स्थापित आईटी केंद्रों से सीधे मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। हालांकि, जयपुर, पुणे और मोहाली जैसे दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए जीसीसी निवेश आकर्षित करने की संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं।