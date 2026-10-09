सेब की फसल तैयार, लेकिन मौसम ने बिगाड़ा खेल: बांदीपोरा में ओलावृष्टि से बागों को नुकसान, किसान परेशान
बांदीपोरा में भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं से सेब के बागों को नुकसान पहुंचा है। पजलपोरा और बैंकूट में दो इंच से अधिक ओले जमा होने से कटाई के करीब पहुंच चुकी सेब की फसल के फल टूटकर गिरे और बागवानों की चिंता बढ़ गई।
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जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा जिले में बुधवार को हुई भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं ने सेब उत्पादकों की चिंता बढ़ा दी है। जिले के कई इलाकों में सेब के बागों को नुकसान पहुंचा है। ओले गिरने से पेड़ों पर लगे फल टूटकर गिर गए जबकि कई सेबों पर चोट के निशान पड़ गए हैं।
सेब की फसल कटाई के करीब पहुंच चुकी थी ऐसे में अचानक बदले मौसम ने बागवानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। स्थानीय उत्पादकों के अनुसार कई इलाकों में करीब 10 मिनट तक ओलावृष्टि हुई। कुछ ही मिनटों में जमीन पर ओलों की सफेद परत बिछ गई, जिससे पूरा इलाका बर्फ से ढका नजर आने लगा।
पजलपोरा और बैंकूट में दो इंच से अधिक ओले जमा होने की सूचना है। बागवानों का कहना है कि ओलावृष्टि से सेब की फसल को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा अन्य फसलें भी प्रभावित हुई हैं।
कटाई से ठीक पहले हुए इस नुकसान से सेब उत्पादकों को आर्थिक नुकसान की आशंका है। प्रभावित बागवानों की नजर अब नुकसान के आकलन और आगे मौसम की स्थिति पर टिकी है।