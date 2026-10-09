जम्मू-कश्मीर: खबरें पढ़ीं, समझीं और खुद बनाया अपना अखबार, अमर उजाला ने प्रतिभाओं को किया सम्मानित

सीख: ज्ञान व काम को साथ लेकर चलें छात्र

प्रो. उमेश राय ने कहा, बच्चों को सिर्फ किताबों में पढ़ी बातें याद कराने से बात पूरी नहीं होती। उन्हें अपने हाथ से काम करने और उसका अनुभव लेने का मौका भी मिलना चाहिए।



उन्होंने आचार्य विनोबा भावे की शिक्षा पर लिखी पुस्तक ‘थॉट्स ऑन एजुकेशन’ का जिक्र करते हुए कहा कि ज्ञान और काम को साथ लेकर चलना जरूरी है।



अमर उजाला का अपना अखबार खुद बनाएं कार्यक्रम भी बच्चों को पढ़ी हुई बात को खुद करके देखने का मौका देता है।



वंशिका प्रथम, साक्षी दूसरे उपासना तीसरे स्थान परप्रदेश स्तर पर केसी इंटरनेशनल स्कूल की वंशिका वाणी ने पहला स्थान हासिल किया। शिक्षा निकेतन, जीवन नगर की साक्षी डोगरा दूसरे और श्री महावीर जैन हायर सेकेंडरी स्कूल की उपासना जम्वाल तीसरे स्थान पर रहीं। वंशिका को 11000, साक्षी को 7100 और उपासना को 5100 रुपये का पुरस्कार दिया गया। अन्य चयनित विद्यार्थियों को भी प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया।



इन्हें भी मिले विशेष पुरस्कार...

हरमनजीत कौर - जम्मू संस्कृति स्कूल

सरहान्या भट - स्प्रिंग डेल्स स्कूल, जम्मू

आदित्य महाजन - सेंट पीटर स्कूल, बीसी रोड

आलिया- मेयफेयर इंटरनेशनल स्कूल, बनतालाब

माही राजपूत - शिक्षा निकेतन, गांधी नगर जम्मू