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जम्मू-कश्मीर: 10 दिन से प्रदर्शन कर रहे वेटरनरी इंटर्न्स से मिले विधायक, विधानसभा में मुद्दा उठाने का दिया भरोसा

Nikita Gupta

Updated Wed, 23 Sep 2026 05:44 PM IST Updated Wed, 23 Sep 2026 05:44 PM IST







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एसकेयूएएसटी कश्मीर के वेटरनरी इंटर्न्स के 10 दिन से जारी प्रदर्शन के बीच विधायक निजामुद्दीन भट ने उनसे मुलाकात कर स्टाइपेंड 6,000 से बढ़ाकर 23,000 रुपये करने की मांग का समर्थन किया। इंटर्न्स ने कहा कि सरकार की ओर से लिखित आश्वासन मिलने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा, जबकि विधायक ने मुद्दे को जम्मू-कश्मीर विधानसभा में उठाने का भरोसा दिया। ... और पढ़ें

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