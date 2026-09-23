जम्मू-कश्मीर: सांबा में ट्रेन पर गोली चली या पथराव? सियालदह एक्सप्रेस पर संदिग्ध हमले के बाद तलाश तेज

सोमवार की आधी रात हुए हमले में जम्मू-सियालदह एक्सप्रेस में इंजन का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया था। घटना के बाद से ही पुलिस, बीएसएफ और अन्य सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया था। चप्पे-चप्पे पर सघन तलाश लगातार जारी है। जांच एजेंसियों का मानना है कि इस वारदात के पीछे कोई गहरी साजिश भी हो सकती है। इसी आशंका के चलते सीमावर्ती और पहाड़ी क्षेत्रों को जोड़ने वाले सभी संपर्क मार्गों पर कड़ी नाकेबंदी कर दी गई है। हाईवे पर गुजरने वाले हर वाहन की बारीकी से जांच की जा रही है और घटनास्थल के आसपास रहने वाले लोगों से सघन पूछताछ कर सुराग जुटाए जा रहे हैं।



मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे एक किलोमीटर के दायरे में पहले से लागू प्रतिबंधों के तहत अब और अधिक कड़ी निगरानी रखी जा रही है। मंगलवार को एसएसपी सांबा अनुज कुमार ने स्वयं मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। उन्होंने बॉर्डर पुलिस पोस्ट के अधिकारियों और जवानों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखी जाए, दिन-रात की गश्त बढ़ाई जाए और नाकों पर वाहनों की जांच में कोई कोताही न बरती जाए।