जम्मू-कश्मीर: बेटे की शादी के अगले दिन पिता की सड़क हादसे में मौत, तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर

घर में कल बजा था ढोल, आज मातम में बदलीं खुशियां

मढ़ के चक जाफर गांव में मंगलवार शाम हुए हादसे ने एक हंसते-खेलते परिवार की खुशियां छीन लीं। पुरुषोत्तम सिंह के छोटे बेटे की सोमवार को ही शादी हुई थी और मंगलवार सुबह नई बहू घर आई थी। जिस घर में बेटे का रिसेप्शन था और कल तक शादी के ढोल-नगाड़े बज रहे थे, वहां अचानक मौत से मातम छा गया। रंग-बिरंगी लाइटों से जगमगाता घर मातम में डूब गया और रिसेप्शन की तैयारियां आंसुओं में बह गईं। पुरुषोत्तम सिंह अपने पीछे पत्नी और दो बेटों का भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं।