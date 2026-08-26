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Kashmir: ईद मिलाद-उन-नबी पर गांदरबल में निकलेगा भव्य जुलूस, मीराानी जामिया मस्जिद से बीहामा तक आयोजन

जम्मू और कश्मीर ब्यूरो

Updated Wed, 26 Aug 2026 05:52 PM IST Updated Wed, 26 Aug 2026 05:52 PM IST







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गांदरबल में ईद मिलाद-उन-नबी के अवसर पर विशेष आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम मीराानी जामिया मस्जिद से मरकजी जामिया मस्जिद, बीहामा तक आयोजित होगा। ... और पढ़ें

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