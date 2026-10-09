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जम्मू-कश्मीर: आग में राख हुई सालभर की मेहनत! सोपोर में सेब से भरा शेड जलकर खाक

Nikita Gupta

Updated Fri, 09 Oct 2026 03:27 PM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 03:27 PM IST







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उत्तरी कश्मीर के सोपोर के सेमपोरा इलाके में शॉर्ट सर्किट के कारण सेब से भरे शेड में आग लग गई, जिससे सालभर की फसल और पेटियां जलकर राख हो गईं। फल उत्पादक मंजूर अहमद ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है, वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन से उचित मुआवजा देने की मांग की है। ... और पढ़ें

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