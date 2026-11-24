भाजपा ने बताया चुनिंदा पर्यावरणीय विरोध, राजनीति करने का लगाया आरोप

दूसरी ओर, भाजपा प्रवक्ता और पूर्व एमएलसी गिरधारी लाल रैना ने शेषनाग विवाद को राजनीतिक रंग देने की कोशिशों की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल और नेता पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर दोहरा रवैया अपना रहे हैं और अमरनाथ यात्रा मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर अनावश्यक विवाद खड़ा कर रहे हैं।



रैना ने कहा कि सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि काम चंदनवाड़ी-अमरनाथ मार्ग के मौजूदा संवेदनशील हिस्सों को चौड़ा और स्थिर बनाने से जुड़ा है, ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा बढ़े और भीड़भाड़ कम हो। उनके अनुसार, कार्य निर्धारित सुरक्षा मानकों और पर्यावरणीय उपायों के तहत किया जा रहा है।



उन्होंने मुगल रोड निर्माण, हिरपोरा वन्यजीव अभयारण्य में वन्यजीवों के आवास पर प्रभाव बिजली ट्रांसमिशन परियोजनाओं के लिए पेड़ों की कटाई और फ्लड चैनल से जुड़े कार्यों का उल्लेख करते हुए सवाल उठाया कि इन परियोजनाओं पर विरोध करने वाले लोग समान रूप से सवाल क्यों नहीं उठाते।



भाजपा ने कहा कि पर्यावरणीय चिंताओं का आकलन वैज्ञानिक तथ्यों, विशेषज्ञों की राय और कानून के आधार पर होना चाहिए, न कि राजनीतिक सुविधा के अनुसार। पार्टी ने यह भी कहा कि अमरनाथ यात्रा एक पवित्र धार्मिक यात्रा है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा व मार्ग की सुविधा बढ़ाने के काम को कश्मीर की पर्यावरणीय पहचान के खिलाफ नहीं बताया जाना चाहिए।



इस विवाद के बीच शेषनाग झील के आसपास चल रही गतिविधियों परियोजना की प्रकृति और आवश्यक मंजूरियों को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने आने की मांग तेज हो गई है।