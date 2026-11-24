मौसम विभाग के अधिकारियों के अनुसार श्रीनगर का न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.7 डिग्री कम रहा। दक्षिण कश्मीर के पर्यटन स्थल पहलगाम में तापमान माइनस 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो जम्मू-कश्मीर में सबसे कम रहा। वहीं, शोपियां में भी सीजन का न्यूनतम तापमान माइनस 4.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।



अन्य इलाकों में भी जमावड़ा बढ़ा

घाटी के अन्य इलाकों में भी रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। काजीगुंड में न्यूनतम तापमान -2 डिग्री, गुलमर्ग में 0.2 डिग्री, कुपवाड़ा में -1 डिग्री और कोकरनाग में -0.1 डिग्री सेल्सियस रहा।



मौसम विभाग ने महीने के अंत तक घाटी में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान जताया है। साथ ही रात के तापमान में और गिरावट आने की संभावना जताई है जिससे ठंड का असर और बढ़ सकता है।