महबूबा मुफ्ती मंगलवार सुबह पार्टी विधायकों वहीद पारा और सैयद मुंतजिर मेहंदी के साथ दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में अमरनाथ यात्रा मार्ग से शेषनाग की ओर रवाना हुई थीं। चंदनवाड़ी से झील तक पैदल जाने की कोशिश के दौरान पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया।



पत्रकारों से बातचीत में महबूबा ने शेषनाग के आसपास बड़े बुलडोजरों और भारी मशीनों से खोदाई किए जाने की खबरों पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र पर्यावरण के लिहाज से बेहद नाजुक है और यहां भारी मशीनों का इस्तेमाल प्रकृति के साथ-साथ अमरनाथ यात्रा की धार्मिक पवित्रता के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है।



उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के जंगल, पहाड़ और ग्लेशियर अमरनाथ यात्रा के दौरान प्राकृतिक रूप से बनने वाले शिवलिंग के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि पर्यावरण, ग्लेशियर और पहाड़ों को इस तरह नुकसान पहुंचाया जाएगा तो भविष्य में प्राकृतिक शिवलिंग के बनने की प्रक्रिया पर भी असर पड़ सकता है। ऐसे में यात्रा के धार्मिक महत्व पर भी सवाल खड़े होंगे।



महबूबा ने शेषनाग को हिंदू धार्मिक परंपराओं में बेहद श्रद्धेय स्थल बताते हुए कहा कि अमरनाथ यात्रा सदियों से कश्मीरियत और हिंदू-मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास और धार्मिक यात्रा के नाम पर क्षेत्र की प्राकृतिक संरचना को बदलने की कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड में हुए पर्यावरणीय नुकसान का जिक्र करते हुए उन्होंने चेताया कि कश्मीर में भी तीर्थ पर्यटन को केवल पर्यटन स्थल बनाने की दिशा में नहीं ले जाना चाहिए।



पीडीपी अध्यक्ष ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से इस मामले में हस्तक्षेप करने और परियोजना की योजनाओं की समीक्षा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के पास हिमालय, जंगल और ग्लेशियर जैसी प्राकृतिक संपदा ही सबसे बड़ी धरोहर है।