{"_id":"6ac8baa9b77da50f4a0a0990","slug":"video-apple-orchards-in-bandipora-suffer-heavy-damage-due-to-hailstorm-2026-10-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू-कश्मीर: कटाई से पहले कुदरत का कहर! बांदीपोरा में ओलावृष्टि से सेब के बागों को भारी नुकसान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जम्मू-कश्मीर: कटाई से पहले कुदरत का कहर! बांदीपोरा में ओलावृष्टि से सेब के बागों को भारी नुकसान

Nikita Gupta

Updated Fri, 09 Oct 2026 03:28 PM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 03:28 PM IST







Link Copied



जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा जिले में बुधवार को हुई भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं ने सेब उत्पादकों की चिंता बढ़ा दी है। जिले के कई इलाकों में सेब के बागों को नुकसान पहुंचा है। ओले गिरने से पेड़ों पर लगे फल टूटकर गिर गए, जबकि कई सेबों पर चोट के निशान पड़ गए हैं। ... और पढ़ें

विज्ञापन