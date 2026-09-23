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जम्मू-कश्मीर: गांदरबल में सजा हनी फेस्टिवल, शहद उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर

Nikita Gupta

Updated Wed, 23 Sep 2026 05:44 PM IST Updated Wed, 23 Sep 2026 05:44 PM IST







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गांदरबल के क्लॉक टावर पर कृषि उत्पादन एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से एमआईडीएच के तहत हनी फेस्टिवल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों के बीच मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन को बढ़ावा देना तथा इससे जुड़ी संभावनाओं के प्रति जागरूक करना रहा। ... और पढ़ें

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