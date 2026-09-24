जम्मू कश्मीर: पहाड़ी हॉस्टल के छात्र भूख हड़ताल पर बैठे, सुविधाओं का अभाव; की ये मांग

खाने की गुणवत्ता, शौचालय, साफ-सफाई, पढ़ाई और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को लेकर बनतालाब स्थित सरकारी बाॅयज पहाड़ी छात्रावास के छात्र भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। छात्रों का कहना है कि छात्रावास में रोजमर्रा की जरूरी सुविधाओं से जुड़ी दिक्कतों का समाधान नहीं हो रहा है। छात्र हॉस्टल में दाखिले और सीट आवंटन की भी जांच की मांग भी कर रहे हैं।

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छात्रों ने बताया कि काफी समय से हॉस्टल में मेस के खाने की गुणवत्ता खराब है। शौचालय की नियमित सफाई नहीं होती। पढ़ाई के लिए उचित जगह, प्राथमिक उपचार और स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ छात्रावास के बुनियादी ढांचे से जुड़ी दिक्कतें हैं।एबीवीपी ने छात्रों की मांगों का समर्थन किया है। प्रदेश सचिव सनक श्रीवत्स ने कहा कि सरकारी छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए।उन्होंने पहाड़ी लोगों के विकास के लिए बने सलाहकार बोर्ड, समाज कल्याण विभाग और जिला प्रशासन से छात्रों से मिलने, छात्रावास की स्थिति देखने और उनकी शिकायतों के समाधान के लिए समयबद्ध योजना बनाने की मांग की है।प्रदेश हॉस्टल संयोजक हर्ष खजूरिया ने छात्रावास की सुविधाओं के साथ दाखिला रजिस्टर, सीट आवंटन और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच कराने की मांग की।