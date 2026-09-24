ओलों ने तोड़ी सेब बागवानों की कमर: पेड़ों से झड़े फल, तुड़ाई से ऐन पहले बरसी आफत; खेतों में बिछ गया धान

अपर राजवार में वीरवार की सुबह सेब के बागों में पहुंचते ही तबाही का मंजर दिखा। पेड़ों के नीचे जगह-जगह टूटकर गिरे सेब बिखरे पड़े थे। कई शाखाएं बीच से टूटकर नीचे लटक रही थीं। पेड़ों पर बचे सेबों पर ओलों की चोट के गहरे निशान थे। कुछ फल जमीन पर गिरकर दब चुके थे। बागवान एक-एक पेड़ के नीचे खड़े होकर नुकसान का जायजा ले रहे थे। बची फसल को देखकर भी उनके चेहरे पर राहत नहीं, चिंता थी। जमीन पर बिखरी अपनी महीनों की मेहनत को देख आंख भर आ रही थी। तुड़ाई शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी थे, लेकिन बुधवार रात हुई ओलावृष्टि ने तैयार फसल को बाजार तक पहुंचने से पहले ही तबाह कर दिया।

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यहां के निचहामा, बहनीपोरा, लच्छमपोरा और बुडशुगी में तेज आंधी के साथ ओले गिरे। कुछ ही देर में बागों का रंग बदल गया। पेड़ों से सेब टूटकर नीचे गिरते गए, कई शाखाएं टूट गईं और बचे फलों पर भी ओलों के निशान पड़ गए। बागवानों के मुताबिक अब पेड़ पर बची फसल की गुणवत्ता और उसकी मंडी कीमत दोनों को लेकर चिंता है।