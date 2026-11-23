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लेह: सुरक्षा हटते ही धरना स्थल पहुंचे सोनम वांगचुक, 4 दिसंबर केएलएएचडीसी चुनावों के विरोध में तेज हुई आवाज

Nikita Gupta

Updated Mon, 23 Nov 2026 10:18 AM IST Updated Mon, 23 Nov 2026 10:18 AM IST







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सोनम वांगचुक शनिवार को लेह के एनडीएस मेमोरियल पार्क में चल रहे धरने में शामिल हुए। शुक्रवार देर रात उनके आवास के बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों को हटा लिया गया, जिसके बाद उनकी आवाजाही पर लगी पाबंदियां समाप्त हो गईं। वांगचुक ने इन पाबंदियों को हाउस अरेस्ट बताया था। ... और पढ़ें

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