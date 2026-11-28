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वंदे मातरम को लेकर छिड़े विवाद के बीच ग्रैंड मुफ्ती नासिर-उल-इस्लाम ने शनिवार को स्पष्ट किया कि वंदे मातरम हराम नहीं है। उनके इस बयान को हाल के दिनों में धार्मिक और सियासी हलकों में तेज हुई बहस के बीच अहम माना जा रहा है। इससे विवाद को तूल देने के बजाय आपसी समझ और सौहार्द के साथ आगे बढ़ने का संदेश सामने आया है।

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