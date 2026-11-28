यह फैसला संगठन के राजनीतिक मामलों के प्रभारी सज्जाद कारगिली ने 27 नवंबर को कारगिल में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा किया। उन्होंने बताया कि उतारे जाने वाले उम्मीदवार किसी भी राजनीतिक दल के चिह्न या बैनर पर नहीं लड़ेंगे, बल्कि संगठन के राजनीतिक मार्गदर्शन और सामूहिक ढांचे के तहत एक स्वतंत्र परिषद बनाने के लक्ष्य से मैदान में उतरेंगे।



सज्जाद कारगिली ने कहा कि यदि चुनाव के बाद निर्दलीय उम्मीदवारों को अनुकूल नतीजे या बहुमत मिलता है, तो परिषद अन्य राजनीतिक दलों से बातचीत के लिए तैयार रहेगी। हालांकि, ऐसी किसी भी बातचीत की शर्तें परिषद तय करेगी और कारगिल के लोगों के हितों व आकांक्षाओं को सबसे ऊपर रखा जाएगा। किसी भी तरह के गठबंधन या समझौते पर आखिरी फैसला चुनी हुई परिषद सामूहिक चर्चा के बाद ही लेगी।



लद्दाख के बड़े मुद्दों पर संगठन का रुख स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि जमीयत उल उलेमा इसना अशरिया कारगिल लद्दाख के चार सूत्रीय एजेंडे पर पूरी तरह कायम है। संगठन शुरू से इसका समर्थन करता आया है और आगे भी मजबूती से साथ रहेगा। उन्होंने दोहराया कि कारगिल और लद्दाख के लोगों के अधिकारों और आकांक्षाओं से समझौता नहीं होगा।



द्रास के लिए संगठन ने बताया कि वहां एक या दो उम्मीदवारों को रणनीतिक समर्थन दिया जाएगा, जो दार-उल-तब्लीग द्रास की मौजूदगी और मतदाता आधार को देखकर तय होगा। वहीं सांकू को लेकर उम्मीदवार चुनने की बातचीत अभी शुरुआती दौर में है और फिलहाल वहां से किसी नाम का ऐलान नहीं हुआ है। यह कदम कारगिल की राजनीति में स्वतंत्र मंच बनाने और भविष्य के फैसले खुद लेने की दिशा में अहम माना जा रहा है।